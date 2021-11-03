.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحكومة المصرية تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل

  • الخط
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتفقد عددا من المشاريع
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتفقد عددا من المشاريع (الصورة أرشيفية)
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل

المدينة الذكية عالية التقنية مصممة لاستيعاب 6.5 مليون ساكن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستبدأ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرقي القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور".

وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن، بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً.

وزير السياحة المصري للعربية: نتوقع تعافي القطاع في وقت قريب قصص اقتصادية اقتصاد مصر وزير السياحة المصري للعربية: نتوقع تعافي القطاع في وقت قريب

تقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة "ميلاد دولة وجمهورية جديدة".

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في يونيو / حزيران الماضي إنه "خلال الربع الأخير من العام الحالي سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية".

وفي منتصف الشهر الماضي، نظم ممثلون عن خارجية البلاد جولة ميدانية تعريفية بالمدينة لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين حديثاً لدى القاهرة وبحضور بعض الدبلوماسيين الأجانب، في إطار التمهيد لقرب الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
قبل أن تذهب
السعودية.. اكتشافات تاريخية هامة بمشروع التنقيب الأثري بدرب زبيدة
السعودية.. اكتشافات تاريخية هامة بمشروع التنقيب الأثري بدرب زبيدة
اكتشف المزيد