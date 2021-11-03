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السعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك

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محل ذهب
محل لبيع الذهب (تعبيرية)
السعودية

السعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك

مدة صلاحية الرخصة عام واحد ويتبقى 24 يوما لبدء التطبيق

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن قرار اشتراط الحصول على رخص عمل مهنية في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات، يستهدف العاملين فقط وليس الملاك.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على رخص سيكون متاحا مع بدء تطبيق القرار، لافتة إلى أن مدة صلاحية الرخصة عام واحد، شريطة أن يكون العامل سعوديا ويحمل شهادة الثانوية كحد أدنى أو ما يعادلها، وأعوام خبرة للعمل في القطاع شرط أن تكون مثبتة نظاميا، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويتبقى 24 يوما لبدء تطبيق الرخصة المهنية وذلك بعد أن أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا ببدء تطبيق القرار اعتبارا من 1 / 6/ 1443هـ، إذ يهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين واستقرارهم.

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