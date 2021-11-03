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رئيس الإسلامي للتنمية للعربية: قدمنا 3 مليارات دولار لتمويل الطاقة المتجددة

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رئيس الإسلامي للتنمية للعربية: قدمنا 3 مليارات دولار لتمويل الطاقة المتجددة

محمد الجاسر: توقعات بإصدار المزيد من الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، في مقابلة مع "العربية" التزام البنك بأكثر من 4.5 مليار دولار للتعامل مع جائحة كورونا لاستعادة الصحة الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية.

وأشار الجاسر البنك مستمر في عملية الإنعاش الاقتصادي ودعم الأسر المتأثرة بالجائحة، إلى تقديم البنك، قدمنا 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن نشاطاتنا تتمحور الآن حول المشاريع الصديقة للبيئة، موضحاً أن "الإسلامي للتنمية" أصدر أكثر من 5 مليارات دولار من الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء.

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توقع البنك الإسلامي للتنمية، إصدار المزيد من الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشاريع الممولة ذات صبغة مستدامة، وتنموية، ومتوافقة مع الشريعة، والمتطلبات العالمية وفق معايير مالية دولية.

وأضاف أن هناك تقارير تقيم هذه التمويلات، مع تزايد إصدار الصكوك من البنك، مشيراً إلى طلبات بأكثر من 4.5 مليار دولار لطرح بـ 1.5 مليار دولار فأخذنا 1.7 مليار دولار.

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