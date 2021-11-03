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فيتش: تقلص كبير لنسب العجز المالي بدول الخليج في 2021

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وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
اقتصاد الخليج

فيتش: تقلص كبير لنسب العجز المالي بدول الخليج في 2021

تراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول المنطقة

رويترز

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوكالة إن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن في الاستقرار السياسي، عوامل ساهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت فيتش أن العودة التدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تُحسن أيضا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير بالمنطقة.

وقالت إن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصا كبيرا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

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