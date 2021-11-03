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مصر تطرح 6 رخص متنوعة بصناعات الحديد والصلب المختلفة

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مصنع للحديد في مصر
مصنع للحديد في مصر
اقتصاد مصر

مصر تطرح 6 رخص متنوعة بصناعات الحديد والصلب المختلفة

بطاقات إنتاجية 1.3 مليون طن من البيليت و2.5 مليون طن حديد إسفنجي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.

وقال رئيس الهيئة، محمد الزلاط، إن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.

وأفاد بأن تلك الرخص مقسمة إلى 3 رخص لإنتاج البيليت – رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا- وطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.

وقال إنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.

كما أوضح، أنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.

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