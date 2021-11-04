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أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات

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اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات

الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011

باريس - رويترز

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قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

بلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة السابقة لسبتمبر عند 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011.

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وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3% في أكتوبر.

ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.

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