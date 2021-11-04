بريطانيا تسمح باستخدام عقار "ميرك" لعلاج كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها منحت ترخيصا لاستخدام عقار طورته شركة "ميرك" لعلاج كورونا.

وتقدمت شركتا ميرك Merck، وريدجباك للأدوية الحيوية Ridgeback Biotherapeutics الشهر الماضي، بطلب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لدواء مولنوبيرافير molnupiravir، المضاد للفيروسات عن طريق الفم، لعلاج فيروس كورونا الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 الشديد.

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وتعمل الشركات بنشاط مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو ترخيص التسويق في الأشهر المقبلة.

ويستند التقديم إلى النتائج الإيجابية من التحليل المؤقت المخطط له من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية MOVe-OUT، والتي قيمت مولنوبيرافير في المرضى البالغين غير المقيمين في المستشفى المصابين بـ كوفيد-19 الخفيف إلى المتوسط والذين كانوا معرضين لخطر التقدم إلى كوفيد الشديد، أو الذهاب إلى المستشفى.