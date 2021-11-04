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تانكر تراكرز: إيران تنقل 700 ألف برميل نفط من ناقلة استولت عليها في بحر العرب

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ناقلة نفط
ناقلة نفط
النفط

تانكر تراكرز: إيران تنقل 700 ألف برميل نفط من ناقلة استولت عليها في بحر العرب

على متنها 26 بحارا

دبي - العربية.نت

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أعلنت خدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات أن إيران تنقل النفط من الناقلة الفيتنامية التي استولت عليها لأخرى تابعه لها.

وأضافت أن إيران تنقل 700 ألف برميل نفط من الناقلة التي استولت عليها في بحر العرب.

وأعلنت وزارة الخارجية في فيتنام، الخميس، أنها تجري "محادثات مع إيران بشأن ناقلة النفط المحتجزة" قبالة إيران.

وأكدت الخارجية الفيتنامية أن 26 بحارا على ناقلة النفط، التي تمت السيطرة عليها قبالة إيران، بصحة جيدة.

تانكر تراكرز: بيانات متابعة الناقلة الفيتنامية تناقض رواية الحرس الثوري إيران تانكر تراكرز: بيانات متابعة الناقلة الفيتنامية تناقض رواية الحرس الثوري

وأفاد الموقع، الأربعاء، أن ناقلة النفط "ساوثيس" التي تقول إيران إنها اقتادتها من بحر عُمان إلى مياهها الإقليمية كانت تنقل خاما إيرانيا إلى الصين، ولكنها عادت بعدما رفضت بكين الشحنة.

وأضاف الموقع أن الناقلة فيتنامية وترفع علم فيتنام ولا علاقة للأميركيين بها، وأنها كانت تبحر صدفة قرب دورية للبحرية الأميركية قبل أن يتم اقتيادها إلى إيران من قبل الحرس الثوري في الشهر الماضي.

في السياق، قال مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتدبرس" إن إيران استولت على الناقلة التي ترفع علم فيتنام في خليج عمان الشهر الماضي، ولا تزال تحتجز الناقلة قبالة بندر عباس.

وأضاف أحد المسؤولين أن قوات الحرس الثوري الإيراني هاجمت الناقلة "ساوثيس" في 24 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، تحت تهديد السلاح، وأن القوات الأميركية تابعت عملية الاستيلاء، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لأن السفينة دخلت المياه الإيرانية، فيما لا يزال الدافع وراء العملية غير واضح.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من موقع "مارين ترافيك دوت كوم" التي قامت "الأسوشيتدبرس" بتحليلها أن السفينة لا تزال تقف قبالة بندر عباس حتى يوم الثلاثاء.

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