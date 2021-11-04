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توقيع عقد استثمار أول مدينة لزراعة البن في السعودية

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مزرعة بن
المشروع يتضمن زراعة 300 ألف شتلة بُن عربي (تعبيرية)
اقتصاد السعودية

توقيع عقد استثمار أول مدينة لزراعة البن في السعودية

المشروع يتضمن زراعة 300 ألف شتلة بُن عربي

دبي - العربية.نت

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وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عقد استثمار أول مدينة للبن في المملكة ولمدة 15 عاماً، مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي التابعة لمنطقة الباحة (جنوب غربي المملكة).

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء من المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتشجيع حركة الاستثمار الزراعي، وتنمية الغطاء النباتي، وإيجاد فرص وظيفية لأهالي المنطقة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتضمن زراعة 300 ألف شتلة بُن عربي، وأشجار رمان ذات إنتاجية عالية.

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وأضافت الوزارة، أن موقع المشروع سيكون في قرية معشوقة بمحافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة، وبمساحة تبلغ 1.662.373م2، مشيرة إلى أنه سيشتمل على مزرعة نموذجية، وتنفيذ مشتل حديث متكامل لزراعة شتلات البُن، وإنشاء مركز صناعي يضم ورشاً ومخازن، ومركزاً للأعمال يحتوي على خدمات وسكن الضيافة ومركز للتدريب، إضافة إلى مبنى لطاقم الحراسة، وسكن خاص بالعاملين، ومكاتب إدارية وتحكم، إلى جانب بناء سور حول المدينة ومسجد.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتعد مناطق جازان والباحة وعسير من أهم المناطق وأكثرها زراعة للبن في المملكة.

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