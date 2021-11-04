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أوجيرو للاتصالات الحكومية: نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كلياً في لبنان

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لبنان

أوجيرو للاتصالات الحكومية: نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كلياً في لبنان

الجيش أمّن 200 طن من المازوت فأنقذ الوضع

دبي - العربية.نت

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حذرت شركة أوجيرو للاتصالات الحكومية، من أن نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كليا في لبنان.

وقال مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إن الهيئة تنفق "مليار ليرة كل يوم لشراء المازوت وتشغيل الشبكة"، إلّا أنه بعد عدم إقرار الاعتماد بـ40 مليار ليرة في مجلس الوزراء، وصلت "أوجيرو" الأسبوع الماضي إلى الخط الأحمر، لكن الجيش تدخل بهدوء وأمّن 200 طن من المازوت فأنقذ الوضع، إلّا أن الكمية لا تكفي إلا لنحو 4 أيّام، نقلاً عن صحيفة "النهار" اللبنانية.

وحذّر كريدية من "عدم تأمين المازوت في اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أنه "تعذر تسليم المادّة من المنشآت النفطية، لأن البواخر لم تفرّغ البضائع بعد".

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من جهته، قال وزير الاتصالات جوني القرم، للصحيفة، إنّه "تمّ تأمين كميات من المازوت لمولّدات "أوجيرو" تكفي لمدة 21 يوماً"، لكنّ هذه الكمية لم تفرّغ بعد.

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