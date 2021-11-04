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صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم

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شعار صندوق النقد الدولي. صورة من أرشيف رويترز.
صندوق النقد
لبنان

صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم

لبنان أعلن تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق

واشنطن - فرانس برس

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قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن المؤسسة تلقت رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، وأعلن أن النقاشات "التمهيدية" للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت.

وأعلن لبنان المثقل بالديون في مارس 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه، قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق.

قال جيري رايس في مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء (نجيب) ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل" إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفاً أن "النقاشات الفنية التمهيدية بدأت".

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وتابع: "من الواضح أن هناك حاجة لسياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني".

وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أن الصندوق مستعد "لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني".

وأعلن لبنان نهاية سبتمبر تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي. ويشمل الوفد نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وانطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو 2020، وانتهت بالتعثر بعد شهرين وسط انقسامات لبنانية حول توزيع الخسائر التي يجب تحملها بين الدولة ودائنيها الرئيسيين، البنك المركزي والمصارف التجارية على وجه الخصوص.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم هائل. وصار 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.

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