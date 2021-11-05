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انخفاض غير متوقع للناتج الصناعي الألماني في سبتمبر بـ 1.1%

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ألمانيا - اقتصاد
علم ألمانيا
اقتصاد أوروبا

انخفاض غير متوقع للناتج الصناعي الألماني في سبتمبر بـ 1.1%

التوقعات كانت تشير بارتفاعه بـ 1%

برلين - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي الألماني انخفض بشكل غير متوقع في سبتمبر/ أيلول، إذ واصلت مشاكل الإمدادات المتعلقة بالمواد الخام والسلع الأولية التأثير على الإنتاج في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي تراجع 1.1% على أساس شهري بعد انخفاض معدّل بالزيادة بنسبة 3.5% في أغسطس/ آب. وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع ارتفاع الناتج الصناعي 1% في سبتمبر/ أيلول.

ومقارنة بالربع السابق، انخفض الإنتاج في قطاع التصنيع 2.4% في الربع الثالث وهو حاليا أقل 9.5% عن فبراير/ شباط 2020 قبل أن تبدأ ألمانيا في تطبيق إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الانخفاض في سبتمبر/ أيلول كان مدفوعا بتراجع الإنتاج في قطاعات الهندسة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات معالجة البيانات.

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