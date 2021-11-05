كيف نجحت مصر في خفض عدد الحوادث 29% في 2020؟

كشفت بيانات حديثة عن تراجع كبير في عدد حوادث الطرق في مصر بنهاية عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألفاً و789 حادثا، مقابل نحو 79 ألف و904 حوادث عام 2019 بنسبة انخفاض تقترب من 29%.

ووفق البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن شهر يناير من العام الماضي، كان أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات وحوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة. بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة.

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وشهد قطاع الطرق والكباري في مصر، التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال بلغت 7000 كيلومتر بتكلفة استثمارية وصلت 210 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق نحو 4500 كيلومتر.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق "المرصوفة والترابية" على مستوى الجمهورية نحو 149.9 ألف كيلومتر عام 2019 / 2020، وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية نحو 101.5 ألف كيلو متر، كما بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 48.5 ألف كيلومتر.

في الوقت الحالي، تواصل الحكومة المصرية، العمل في المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بطول 1300 كيلومتر أخرى، وتخطط لتنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.

كما خططت الحكومة لإنشاء 21 محور وكوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 سبعة محاور. كما تم تنفيذ ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه. وأيضاً، انتهت الحكومة المصرية من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه.