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لجنة أممية تخصص 30 مليار دولار لدعم سيولة السندات السيادية الإفريقية

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قمة المناخ حيث جرى الإعلان عن تخصيص 30 مليار دولار لسندات أفريقيا
قمة المناخ حيث جرى الإعلان عن تخصيص 30 مليار دولار لسندات إفريقيا
أفريقيا

لجنة أممية تخصص 30 مليار دولار لدعم سيولة السندات السيادية الإفريقية

عبر "آلية السيولة والاستدامة"

فرانس برس

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أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة خلال الدورة 26 لمؤتمر "كوب 26"، إطلاق "آلية السيولة والاستدامة" التي قد تبلغ 30 مليار دولار لدعم سيولة السندات السيادية الإفريقية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، أمس، أن "آلية السيولة والاستدامة" ستتيح للحكومات الإفريقية بنية سيولة بنفس جودة المعايير الدولية، من أجل تلبية احتياجات القارة في ما يتعلق بإصدار السندات السيادية على مستوى سوق السندات باليورو.

وأفادت اللجنة الأممية بأن هذه الآلية تهدف إلى الاقتراح على المستثمرين الدوليين الخواص الراغبين في الاستثمار بأفريقيا، "بيئة قوية وفرصاً استثمارية متنوعة"، خاصة في مجال أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية أولى يتوقع الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2022 بمبلغ 200 مليون دولار، حظيت باهتمام بالغ من قبل كبار مديري الأصول الدوليين.

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