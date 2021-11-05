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نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع والبطالة تهبط إلى 4.6%

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وظائف - أميركا
وظائف - أميركا
اقتصاد أميركا

نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع والبطالة تهبط إلى 4.6%

خرج حوالي 5 ملايين شخص من سوق العمل منذ بدء الجائحة

واشنطن - رويترز

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زاد نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول مع انحسار الرياح المعاكسة الناتجة عن زيادة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف، مما يعطي المزيد من المؤشرات على استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه في وقت مبكر من الربع الرابع.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 531 ألفا الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر/ أيلول لتظهر توفير 312 ألف وظيفة بدلا من 194 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 450 ألف وظيفة في المتوسط. وتراوحت التقديرات من 125 ألف وظيفة إلى 755 ألفا.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.6% من 4.8% في سبتمبر/ أيلول. وكان هناك 10.4 مليون وظيفة شاغرة حتى نهاية أغسطس آب. وخرج حوالي خمسة ملايين شخص من سوق العمل منذ بدء الجائحة.

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