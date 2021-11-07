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النقل السعودية للعربية: المنطقة الشرقية ستحظى بأول ميناء جاف خاص بها

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السعودية

النقل السعودية للعربية: المنطقة الشرقية ستحظى بأول ميناء جاف خاص بها

المنتدى اللوجستي بالمنطقة الشرقية يهدف لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

دبي - العربية.نت

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أكد المهندس لؤي مشعبي وكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، أهمية إقامة مناطق لوجستية تخدم جميع الموانئ والمطارات في السعودية.

وأضاف مشعبي في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته في المنتدى اللوجستي 2021 الذي نظمته غرفة الشرقية، أن المنطقة الشرقية ستكون أولى المناطق التي ستحظى بإقامة ميناء جاف خاص بها.

أعلن المنتدى الذي أقيم اليوم الأحد عن أكثر من 290 مبادرة وأكثر من 50 منطقة لوجستية في مختلف مناطق السعودية.

يهدف المنتدى الذي يقام بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل، لدعم خيارات السعودية لتحقيق هدفها في أن تكون المنصة اللوجستية العالمية، إضافة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتي يعد القطاع اللوجستي أحد أهم ركائزها.

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