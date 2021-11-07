.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تمويلات بـ 2.3 مليار دولار لهيئتي السلع والبترول في مصر

  • الخط
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اقتصاد مصر

تمويلات بـ 2.3 مليار دولار لهيئتي السلع والبترول في مصر

من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشروعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن توجه المؤسسة الآن هو استمرار دعم الأعضاء في هذا الوقت الحرج لاسيما الدول التي تواجه تحديات كبيرة.

دبي تخطط لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على دخول البورصة أسواق المال سوق دبي دبي تخطط لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على دخول البورصة

وذكر أن تمويلات المؤسسة تقدر سنوياً بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، تشمل غالبية الدول الأعضاء لاسيما الدول الأقل نموا.

وأشار إلى وجود 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، يجري تنفيذها حالياً وبصدد تحقيق إنجازات كبيرة تعود بالنفع على المواطن والتنمية في البلاد.

وقال إن الاتفاقيات الإطارية تشارف على اعتمادات تصل إلى 13 مليار دولار لمصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد