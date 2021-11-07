تمويلات بـ 2.3 مليار دولار لهيئتي السلع والبترول في مصر

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشروعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.

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وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن توجه المؤسسة الآن هو استمرار دعم الأعضاء في هذا الوقت الحرج لاسيما الدول التي تواجه تحديات كبيرة.

وذكر أن تمويلات المؤسسة تقدر سنوياً بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، تشمل غالبية الدول الأعضاء لاسيما الدول الأقل نموا.

وأشار إلى وجود 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، يجري تنفيذها حالياً وبصدد تحقيق إنجازات كبيرة تعود بالنفع على المواطن والتنمية في البلاد.

وقال إن الاتفاقيات الإطارية تشارف على اعتمادات تصل إلى 13 مليار دولار لمصر.