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رئيس هيئة النقل للعربية: 7 مناطق لوجستية بالمنطقة الشرقية سترى النور تباعاً

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السعودية

رئيس هيئة النقل للعربية: 7 مناطق لوجستية بالمنطقة الشرقية سترى النور تباعاً

المنتدى اللوجستي يعلن عن أكثر من 290 مبادرة وأكثر من 50 منطقة لوجستية

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، أن 7 مناطق لوجستية في المنطقة الشرقية سترى النور تباعاً.

أضاف الرميح في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى اللوجستي، اليوم الأحد، في المنطقة الشرقية، أن المناطق اللوجستية الجديدة، قد جرى الانتهاء من بعضها ويجري العمل على البقية.

أعلن المنتدى الذي أقيم اليوم الأحد عن أكثر من 290 مبادرة وأكثر من 50 منطقة لوجستية في مختلف مناطق السعودية.

يهدف المنتدى الذي يقام بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل، لدعم خيارات السعودية لتحقيق هدفها في أن تكون المنصة اللوجستية العالمية، إضافة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتي يعد القطاع اللوجستي أحد أهم ركائزها.

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