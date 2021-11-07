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مصر.. أسعار السيارات تقفز مع تراجع 20% متوقع للإنتاج

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اقتصاد مصر

مصر.. أسعار السيارات تقفز مع تراجع 20% متوقع للإنتاج

كلفة شحن مكونات صناعة السيارات زادت 6 أضعاف بسبب تداعيات جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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توقع علاء السبع رئيس شركة السبع اوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، تراجع إنتاج السيارات في مصر بنسبة 20% بسبب عقبات تواجه شحن المكونات المستوردة لهذه الصناعة.

وأضاف السبع أن بعض أنواع الشحن تضاعفت كلفته 5 أو 6 أمثال ما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، مرجعا أسباب ذلك إلى تأثر المصانع العالمية، وزيادة الأكلاف بوجع عام.

تشهد السوق المصرية زيادات متتالية وضخمة بأسعار السيارات حيث أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن زيادة أسعار العديد من الطرازات الجديدة تراوحت بين 1000 وحتى 55 ألف جنيه.

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طالت الزيادات خلال شهر اكتوبر الماضي سيارات تحمل علامات تجارية مستوردة مختلفة يابانية وصينية وأوروبية وأميركية.

من ناحية أخرى، أعلنت شركات مصرية أنها قد تتجه نحو خفض معدلات الإنتاج اليومية إلى ما يقارب النصف بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج.

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