.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الزكاة والجمارك" السعودية تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

  • الخط
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مناسبة
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
اقتصاد السعودية

"الزكاة والجمارك" السعودية تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها.

سهم سوق دبي المالي يرفع مكاسبه إلى 60% في 4 جلسات فقط أسواق المال سوق دبي سهم سوق دبي المالي يرفع مكاسبه إلى 60% في 4 جلسات فقط

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد