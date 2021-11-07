320 مليار دولار فائض تجارة الصين مع أميركا خلال 10 أشهر

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

مادة اعلانية

كانت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر/تشرين الأول باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترمب.

وكشفت بيانات الجمارك في الصين أن صادرات البلاد في أكتوبر/تشرين الأول زادت 27.1 %، عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفزت الواردات 20.6 %.

كان محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر تشرين الأول 24.5 %، بعد أن قفزت 28.1%، في الشهر السابق.

وكانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات ستصعد 25%، مقابل زيادة 17.6 %، في سبتمبر/أيلول.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 84.54 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض 65.55 مليار دولار. وكانت قد سجلت فائضا 66.76 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.