الإنفاق الاستهلاكي بالكويت يرتفع إلى 81.7 مليار دولار في 9 أشهر

سجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الكويت خلال أول 9 أشهر من 2021 قفزة بنسبة 37.4% على أساس سنوي وبقيمة كبيرة بلغت 6.7 مليارات دينار (22.2 مليار دولار).

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الكويت 24.6 مليار دينار (81.67 مليار دولار)، وذلك مقارنة بإنفاق 17.9 مليار دينار (59.4 مليار دولار) بالفترة نفسها من عام 2020.

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وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فإن هذا الإنفاق تم عبر المدفوعات الإلكترونية والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى نقاط البيع، وذلك داخل الكويت وخارجها، وقد سجل الربع الثالث من العام الحالي أعلى قيمة لإنفاق المواطنين والمقيمين، حيث بلغت نحو 9 مليارات دينار في 3 أشهر فقط، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتزامن هذه القفزة الكبيرة في إنفاق المواطنين والمقيمين مع عودة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء القيود المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وذلك منذ بداية العام الحالي، علاوة على إعادة فتح مطار الكويت لتشغيل الطيران التجاري مع غالبية الدول خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2021.

القروض الممنوحة بالكويت

وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، فقد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 ليصل إلى 41.61 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 4.6% وبقيمة 1.84 مليار دينار مقارنة بديسمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 39.76 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2021.

وتأتي هذه الزيادة بحجم القروض الممنوحة بالكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بدعم من القفزة التي سجلتها القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، حيث ارتفعت بنسبة 10.3% وبقيمة 166 مليون دينار لتصل إلى 1.77 مليار دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.

كما شهدت القروض المقسطة، التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 9.07% لتسجل مستوى 13.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12.71 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.3% لتسجل مستوى 2.66 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.58 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.5% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2020 والبالغة 2.59 مليار دينار.

وشهد أيضا الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 11.43% ليسجل مستوى 2.08 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.87 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 14.2% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2020 والبالغة 1.825 مليار دينار.

ودائع القطاع المصرفي

وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد سجلت تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 3.2% لتصل الى 44.51 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوى 46.02 مليار دينار بالشهر المماثل من 2020.

وجاء هذا التراجع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من التراجع في الودائع الحكومية بنسبة 7.1% وبقيمة 565 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ليبلغ رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية 7.38 مليارات دينار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة برصيد بلغ 7.94 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2020.

كما تراجعت الودائع الحكومية على المستوى السنوي بنسبة 5.5% وارتفاع شهري بلغت نسبته 1.29%.

وعلى صعيد القطاع الخاص فتراجعت أيضا الودائع بالدينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.47% وبقيمة 168 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص 35.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث مقارنة برصيد بلغ 35.27 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2020. بينما ارتفعت على مستوى شهري بنسبة 0.15%.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.3% وبقيمة 27 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 2.03 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.06 بنهاية الربع الرابع من 2020، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.16%.