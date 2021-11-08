ضرائب بـ 15 مليار دولار تواجه إيلون ماسك أغنى رجل بالعالم

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك (أغنى أغنياء العالم)، ضرائب تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار في الأشهر المقبلة بشأن الأسهم، مما يجعله يبيع أسهمه في الشركة هذا العام على الأرجح بغض النظر عن التصويت عبر منصة تويتر.

سأل ماسك متابعيه عبر تويتر البالغ عددهم 62.7 مليون عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهمه في تسلا.

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وقال: لقد تم تحقيق الكثير مؤخرًا من المكاسب غير المحققة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب. نتيجة لذلك أقترح بيع 10% من أسهمي في تسلا.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه ملتزم بنتائج هذا الاستطلاع كيفما سارت الأمور. وكانت النتائج 58 في المئة لصالح البيع و42 في المئة ضده، مما يشير إلى أنه قد يبيع الأسهم.

وبغض النظر عن نتائج الاستطلاع، كان من المحتمل أن يبدأ ماسك بيع ملايين الأسهم هذا الربع، والسبب هو الضرائب التي تلوح في الأفق بأكثر من 15 مليار دولار.

وحصل إيلون ماسك على الأسهم في عام 2012 كجزء من خطة التعويض. ونظرًا لأنه لا يحصل على راتب أو مكافأة نقدية، فإن ثروته تأتي من الأسهم والمكاسب في سعر سهم تسلا.

كما حصل في عام 2012 على 22.8 مليون سهم بسعر تنفيذ قدره 6.24 دولارات للسهم الواحد. وأغلقت أسهم تسلا عند 1222 دولارا يوم الجمعة، مما يعني أن مكاسبه من إجمالي الأسهم تقل قليلاً عن 28 مليار دولار.

كشفت الشركة أيضًا مؤخرًا أن ماسك قد حصل على قروض باستخدام أسهمه كضمان، ومع المبيعات، قد يرغب ماسك في سداد بعض التزامات القروض هذه.

أشارت تسلا في إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات للربع الثالث من هذا العام: إذا انخفض سعر سهمنا العادي بشكل كبير، فقد يضطر ماسك من قبل واحدة أو أكثر من المؤسسات المصرفية إلى بيع أسهمه العادية للوفاء بالتزامات قرضه إذا لم يستطع القيام بذلك من خلال وسائل أخرى. قد تؤدي أي مبيعات من هذا القبيل إلى مزيد من الانخفاض في سعر سهمنا العادي.

تنتهي الأسهم في شهر أغسطس من العام المقبل. ومع ذلك، يتعين على ماسك دفع ضريبة الدخل على المكسب.

ونظرًا لأن الأسهم تخضع للضريبة كمزايا أو تعويض للموظفين، فإنه يتم فرض ضرائب عليها عند أعلى مستويات الدخل العادي، أو 37% إضافة إلى 3.8% صافي ضريبة الاستثمار.

يتعين على ماسك أيضًا دفع أعلى معدل ضرائب بنسبة 13.3% في كاليفورنيا منذ أن تم منحه الأسهم وكسبها في الغالب عندما كان مقيمًا ضريبيًا في كاليفورنيا.

يكون معدل الضريبة الفيدرالية والولائية مجتمعين 54.1%. نتيجة لذلك فإن إجمالي الضرائب، بالسعر الحالي، يكون 15 مليار دولار.

قال ماسك في شهر سبتمبر: لدي مجموعة من الأسهم التي تنتهي صلاحيتها في أوائل العام المقبل. نتيجة لذلك يتم بيع مجموعة ضخمة منها في الربع الرابع، لأنني مضطر إلى ذلك أو تنتهي صلاحيتها.

يمكن أن يقترض ماسك المزيد مقابل أسهمه في تسلا، التي يبلغ مجموعها الآن أكثر من 200 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تعهد بتقديم 92 مليون سهم للمقرضين من أجل الاقتراض النقدي.

لا يزال ماسك يكتسب أسهم تتجاوز تلك الممنوحة من خلال حزمة الأجور لعام 2012 من تسلا. وفي شهر مارس 2018، منحه مجلس إدارة تسلا جائزة أداء الرئيس التنفيذي التي تتكون من 101.3 مليون سهم.

يمتلك ماسك 170.49 مليون سهم في تسلا، إضافة إلى مجموعة من خيارات الأسهم. ومنذ ظهور تسلا في عام 2010، باع ماسك الأسهم مرتين فقط.

في عام 2016، باع 2.7 مليون سهم بإجمالي 593 مليون دولار لتغطية الضرائب. وفي شهر يوليو 2010، عندما كان طرح تيسلا العام الأولي، باع ماسك ما يزيد قليلاً عن 1.4 مليون سهم بإجمالي 24 مليون دولار قبل الضرائب.