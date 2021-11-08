ميزانية قطر تسجل 0.9 مليار ريال فائضا في الربع الثالث من 2021

سجلت ميزانية قطر فائضا قدره 0.9 مليار ريال (247 مليون دولار) في الربع الثالث، مما رفع فائض تسعة أشهر في 2021 إلى 4.9 مليار ريال، إذ عززت أسعار الطاقة المرتفعة من إيرادات قطر.

وأضافت وزارة المالية القطرية أن إجمالي إيرادات الربع الثالث بلغ 47 مليار ريال بزيادة نسبتها 20.6%، على أساس سنوي.

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وذكرت أن إجمالي الإنفاق للأرباع الثلاثة الأولى من 2021 بلغ 46.3 مليار ريال، منها 16.3 مليار ريال أنفقت على المشروعات الرئيسية.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.