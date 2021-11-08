وزير خارجية أميركا: جرى استثمار 30 مليار دولار في مصر منذ عام 1978

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه جرى استثمار نحو 30 مليار دولار في مصر منذ عام 1978.

وتطرق بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي بدأ اليوم.

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من جانب آخر كانت بيانات من البنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار في فبراير 2021 من 40.101 مليار دولار في يناير، ومقارنة مع 40.063 مليار في ديسمبر الماضي.

كان العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2020 من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.