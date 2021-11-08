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"ألستوم" الفرنسية: عقد لـ 55 قطاراً في القاهرة يفوق مليار دولار

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مترو القاهرة
مترو القاهرة
اقتصاد مصر

"ألستوم" الفرنسية: عقد لـ 55 قطاراً في القاهرة يفوق مليار دولار

سعة كل قطار 2500 شخص مع منطقة خاصة بالسيدات

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة ALSTOM "ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات على عقد بقيمة تتجاوز مليار دولار لتطوير قطاع النقل في العاصمة المصرية القاهرة.

ذكرت الشركة أن العقد يشمل 55 قطارا بسعة 9 قاطرات لكل قطار إضافة إلى عقد للصيانة لمدة 8 سنوات.

تبلغ سعة كل قطار أكثر من 2500 شخص على أن تشمل منطقة خاصة للسيدات.

جرى التوقيع على العقود التي تمولها الحكومة الفرنسية، على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستياتTransMEA 2021 الذي أقيم بالقاهرة.

كان افتتاح الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة عام 1987، ويُعد أقدم خطوط مترو الأنفاق في مصر، وينقل 2.5 مليون راكب يوميًا بين محطتي المرج وحلوان.

يذكر أن تطوير الخط الأول للمترو يأتي ضمن جهود الحكومة من أجل زيادة قدرات منظومة المواصلات العامة في العاصمة، وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

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