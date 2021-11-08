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S&P  تؤكد التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة

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اقتصاد قطر

S&P تؤكد التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة

تثبيت التصنيف عند درجة AA-/A-1+

دبي - العربية.نت

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أكَّدت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P"، التصنيف الائتماني لقطر عند AA-/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني جاء على خلفية المكانة المالية القوية للدولة، إلى جانب كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

يشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% إلى 126 مليون طن سنويا بين عامي 2025 و2027، بحسب ما ذكرته الوكالة.

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