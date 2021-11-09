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استطلاع: توجه قوي من السعوديين لشراء السيارات الكهربائية

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سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

استطلاع: توجه قوي من السعوديين لشراء السيارات الكهربائية

80 % من مواطني المملكة يمتلكون سيارة بنزين واحدة على الأقل

دبي - العربية.نت

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كشفت استطلاع حديث عن وجود إقبال قوي على السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء في وقت سابق من هذا العام.

ورغم أن السيارات الكهربائية والهجينة شكلت معا أقل من 3% من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة خلال 2020 إلا أن 15٪ من السعوديين يرون احتمالية كبيرة لامتلاكهم لسيارة كهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أكتوبر أنها تستهدف أن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030، كجزء من خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة على مدى السنوات التسع المقبلة.

وأظهر استطلاع "كيرني"، أنه رغم امتلاك غالبية أو 80% من مواطني المملكة لسيارة بنزين واحدة على الأقل، يعتقد 28% أن المركبات الكهربائية ستصبح شائعة بشكل متزايد في المستقبل القريب، مع تفكر 18% بالفعل في شراء سيارة كهربائية كمركبتهم التالية. وصرح 29% أن التحول إلى المركبات الكهربائية سيلعب دورًا رئيسيًا في الحد من الأثر البيئي لسيارات البنزين والديزل.

وتتضمن العوامل التي من شأنها زيادة الاهتمام بشراء سيارة كهربائية الحصول على المزيد من المعلومات حول تكاليف التشغيل (23%) وإعفاءات الرسوم الحكومية (23%) إضافة إلى توفر المزيد من محطات الشحن (33%).

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