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الإمارات تقر اختبار السيارات ذاتية القيادة بشوارعها وشروط إقامة المتقاعدين

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اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي.jpg2
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء الحكومة الاتحادية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تقر اختبار السيارات ذاتية القيادة بشوارعها وشروط إقامة المتقاعدين

اعتماد شروط إقامة الأجنبي المتقاعد وصناديق حكومية ورخصة تجريبية للصكوك الكسرية

دبي - العربية.نت

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اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء في مقر إكسبو 2020 دبي مؤكدا أن دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.

وقال إن هدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة، وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب.

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم في دولة الإمارات، بجانب الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية.

واعتمد المجلس أيضا سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. بهدف رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور.

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي
اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي
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