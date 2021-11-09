ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء، أن الإمارات والبحرين تعتزمان إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في البلدين وخارجهما.

وأضافت أن الإعلان جاء في بيان مشترك، صدر خلال زيارة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى البلاد.

مادة اعلانية

وقال البيان: "عملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وبناءً على الإرث المشترك للعلاقات الثنائية الراسخة القائمة، تم الاتفاق على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي مما سيمكن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة".

وأضاف: "يحرص كلا البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما".

ستعمل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في البلدين على تعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما عبر إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين، لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية في البلدين للسماح للشركات المسجلة في الإمارت بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.

كما ستعمل الهيئات الوطنية المختصة في البلدين على بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في مملكة البحرين.

وسيسعى كلا البلدين لخلق فرص التعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية، وفق البيان.