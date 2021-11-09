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البحرين تعتزم إصدار سندات وصكوك دولارية

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اقتصاد البحرين

البحرين تعتزم إصدار سندات وصكوك دولارية

تعتزم إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف

دبي - رويترز

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أفادت وثيقة اليوم الثلاثاء بأن البحرين كلفت مجموعة من البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع لديون مقومة بالدولار الأميركي.

ويعتزم البلد الخليجي إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام.

وكلفت بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورجان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع الديون.

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