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السعودية: القطاع الخاص يستثمر أكثر من 30 مليار ريال في مشاريع "الضيافة"

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وزارة السياحة السعودية
وزارة السياحة السعودية
سياحة السعودية

السعودية: القطاع الخاص يستثمر أكثر من 30 مليار ريال في مشاريع "الضيافة"

وزارة السياحة السعودية تستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ 10% في الناتج المحلي بحلول 2030

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة السياحة السعودية إن القطاع الخاص ينفذ مشاريع في قطاع الضيافة بالمملكة بأكثر من 30 مليار ريال، مشيرة إلى أن تلك المشاريع ستكتمل بحلول 2025.

وأضافت أنها تستهدف مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي 10% بحلول 2030، وبذلك سيحل قطاع السياحة كثاني أكثر قطاع مساهمة في إجمالي الناتج المحلي خلف النفط.

وقالت الوزارة، إن عدد الشركات السياحية العاملة في القطاع اليوم 8450 شركة، علما أن هذا الرقم يشمل فقط الشركات المرخصة بشكل مباشر من قبل الوزارة (الفنادق، الشقق المخدومة، وكالات السفر، منظمي الرحلات وغيرها) ولا يشمل الشركات التي لا يتم ترخيصها من قبل الوزارة لكن تعد ذات أهمية للقطاع مثل المطاعم والمقاهي المميزة، مثل مراكز الفعاليات ومواقع الجذب للسياح بشكل عام، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وأوضحت أن القطاع يشهد اليوم تسارعا نحو التعافي ويتوقع الاستمرارية بوتيرة أكبر العام المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال وضع تشريعات واضحة وسلسة من شأنها أن تعزز جاذبية وسهولة الاستثمار في قطاع السياحة المحلي.

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