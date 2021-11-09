سلطان عمان يوجه بتثبيت أسعار وقود المركبات حتى نهاية 2022

وجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي كحد أعلى.

وتضمن التوجيه، أن تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022.

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ومن أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام، وجه السلطان بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وأصدر أيضاً، توجيها بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.

وأشار السلطان هيثم بن طارق، إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها.

واستعرض السلطان نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2021/2020 والجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام.