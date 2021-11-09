.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سلطان عمان يوجه بتثبيت أسعار وقود المركبات حتى نهاية 2022

  • الخط
سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطان عمان يوجه بتثبيت أسعار وقود المركبات حتى نهاية 2022

وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي كحد أعلى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي كحد أعلى.

وتضمن التوجيه، أن تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022.

ومن أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام، وجه السلطان بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.3% في 2022 اقتصاد اقتصاد السعودية "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.3% في 2022

وأصدر أيضاً، توجيها بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.

وأشار السلطان هيثم بن طارق، إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها.

واستعرض السلطان نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2021/2020 والجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد