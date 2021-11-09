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صادرات أكبر اقتصاد أوروبي تتراجع للشهر الثاني على التوالي

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مرفأ لتصدير السيارات في ألمانيا
مرفأ لتصدير السيارات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

صادرات أكبر اقتصاد أوروبي تتراجع للشهر الثاني على التوالي

برلين - رويترز

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قال مكتب الإحصاء في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7% خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.

وارتفعت الواردات 0.1% إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6% توقعها محللون.

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