أميركا.. مؤشر أسعار المنتجين يرتفع بقوة في أكتوبر

سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا قويا في أكتوبر، مما يشير إلى أن التضخم المرتفع قد يستمر لبعض الوقت وسط اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.6% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في سبتمبر. وفي الاثني عشر شهراً حتى نهاية أكتوبر قفز المؤشر 8.6%.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.6% على أساس شهري في أكتوبر، و8.7% على أساس سنوي.