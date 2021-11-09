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نائب رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي قد يكون جاهزا لرفع الفائدة بنهاية 2022

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الفدرالي الأميركي

نائب رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي قد يكون جاهزا لرفع الفائدة بنهاية 2022

يمهد الطريق لمزيد من الخطوات لاحتواء التضخم

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا، إن الاقتصاد الأميركي قد يكون جاهزا لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل.

وتلك أوضح إشارة حتى الآن على أن الاحتياطي الفيدرالي يمهد الطريق لمزيد من الخطوات لاحتواء التضخم ولعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بعد أن أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبدأ في تقليص سياساته التحفيزية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر في مارس 2020 في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ثم بدأ عمليات شراء سندات شهرية ضخمة للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.

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