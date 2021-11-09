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"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.3% في 2022

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اقتصاد السعودية

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.3% في 2022

معدلات النمو الفصلية خلال العام الحالي شملت القطاعات النفطية وغير النفطية

دبي - العربية.نت

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بعد إعلان السعودية أرقام النمو الفصلي القوية في الربع الثالث من العام الحالي، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" نمو اقتصاد المملكة بأكثر من 7% في العام المقبل.

وذكرت أن تعافي الاقتصاد السعودي سيستمر بقوة في الربع الرابع و2022، موضحة أن معدلات النمو شملت القطاعات النفطية وغير النفطية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، ويرجع هذا الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.6%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.4%.

بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية السعودية، فإن الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي، سجل فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.

وخلال الشهر الجاري، عدلت وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وأبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند "A1".

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