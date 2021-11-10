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الإمارات تهدف لجذب 20 شركة "يونيكورن" بحلول 2031

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اقتصاد الإمارات

الإمارات تهدف لجذب 20 شركة "يونيكورن" بحلول 2031

شركات ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أحمد الفلاسي، في مؤتمر بدبي اليوم الأربعاء، إن الإمارات تهدف إلى اجتذاب 20 شركة مما يسمى بالشركات أحادية القرن (يونيكورن) بحلول عام 2031.

واليونيكورن هي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، كشفت أواخر سبتمبر الماضي، عن إتاحة 6 قطاعات رئيسية أمام القطاع الخاص للاستثمار بها وتتركز أغلبها في البنية التحتية وخدمات النقل.

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وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

واعتمدت الإمارات فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب منتصف عام 2019، حيث أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي.

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