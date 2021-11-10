التضخم السنوي في مدن مصر ينخفض إلى 6.3% خلال أكتوبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 6.3% في أكتوبر/تشرين الأول من 6.6% في سبتمبر/أيلول.

وذكر الجهاز المركزي، في تقرير له، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع 7.3% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 6%عن شهر سبتمبر و4.6% للشهر المماثل من العام السابق.

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وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 118 نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.7% عن شهر سبتمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

وارتفعت مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 13.1%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.