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السعودية تجمع 3.25 مليار دولار من بيع أدوات دين دولية.. وتغطيتها 3.5 مرة

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سوق السعودية

السعودية تجمع 3.25 مليار دولار من بيع أدوات دين دولية.. وتغطيتها 3.5 مرة

المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام تسعير الطرح الثالث خلال عام 2021 بشريحتين

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثالث خلال عام 2021 للصكوك والسندات ضمن برنامجي حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح قيمة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) مقسّمة على شريحتين.

وذكر المركز أن الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) لصكوك مدتها 9.5 سنوات تستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليارات ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2051، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح أن هذه الخطوة تعد ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

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