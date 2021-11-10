تضخم أسعار المنتجين في الصين يرتفع لأعلى مستوى في 26 عاماً

ارتفع تضخم أسعار المنتجين في الصين للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 26 عامًا خلال أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بعد أن كان قد سجل أكبر قفزة له منذ أكثر من عقدين في سبتمبر، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي أدى إلى زيادة الضغط على الشركات.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكلفة السلع عند بوابة المصنع أكثر من المتوقع إلى 13.5% في أكتوبر.

أما التضخم الاستهلاكي، فنما بأكثر من المتوقع في أكتوبر بعد أربعة أشهر من التراجع ليرتفع بـ1.5% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتفشي فيروس كورونا.