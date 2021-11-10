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جونسون يرحب في اتصال هاتفي مع محمد بن سلمان بالتزام السعودية بخفض الانبعاثات

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محمد بن سلمان وجونسون
الأمير محمد بن سلمان وجونسون
السعودية

جونسون يرحب في اتصال هاتفي مع محمد بن سلمان بالتزام السعودية بخفض الانبعاثات

دبي - العربية.نت

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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزام السعودية بخفض الانبعاثات لصفر في 2060.

وكان جونسون قد أشاد بهدف المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية مع حلول عام 2060. وقال "تعهد السعودية التاريخي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 خطوة كبيرة إلى الأمام".

وتابع: "إنني أتطلع إلى رؤية المزيد من الإعلانات".

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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن انضمام المملكة إلى "التعهد العالمي في شأن الميثان" الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.

جاء ذلك خلال إطلاق ولي العهد النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن ولي العهد خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.

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