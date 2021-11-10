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"بلتون فايننشال" للعربية: تأثر مصر بالتضخم العالمي لم يبدأ بعد

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اقتصاد مصر

"بلتون فايننشال" للعربية: تأثر مصر بالتضخم العالمي لم يبدأ بعد

أسعار القمح والبترول ستبدأ بالضغط على الموازنة المصرية

دبي - العربية.نت

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اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في شركة "بلتون فايننشال" علياء ممدوح، في مقابلة مع "العربية" أن تأثر مصر بالتضخم العالمي لم يبدأ بعد، موضحة أن شهر أكتوبر يشهد زيادة مصروفات الأسر على مرحلة دخول المدارس، ولذلك انعكس على معدل التضخم المحلي في المناطق.

توقعت ممدوح ارتفاعاً أكبر لمؤشر أسعار سلع وخدمات المستهلكين اعتباراً من بداية العام المقبل، مشيرة إلى مستويات التضخم في أكتوبر التي تأتي بعد تسجيل أعلى المستويات السنوية في سبتمبر.

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 5.2% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، من 4.8% في سبتمبر/ أيلول.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يأتي ارتفاع التضخم في أكتوبر على أساس سنوي، لأسباب أبرزها الارتفاع القوي في أسعار المواد الغذائية.

وبشأن عجز الموازنة المصرية، قالت ممدوح إن عدم وجود عقود تحوطية للقمح والبترول سيؤثر على قيمة العجز، وبالتالي تأثر دعم الخبز الذي يستحوذ على جزء مهم من الدعم العيني في الموازنة.

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