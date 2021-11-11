الإمارات تؤكد طلب استضافتها لقمة المناخ في 2023

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر، إن الإمارات تتطلع لتأكيد طلب استضافتها لمؤتمر قمة المناخ COP28 في عام 2023.

وأكد "الجابر" على ضرورة تبني نهج شامل في العمل المناخي ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع الدول، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع.

مادة اعلانية

ومن جانب آخر، أشار الجابر إلى أن تقديم الدول المتقدمة لـ 100 مليار دولار من أجل دعم العمل المناخي في البلدان النامية سيكون له دور كبير في الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها.

وأفاد الجابر أن الإمارات تدعو للعمل المناخي الشامل كفرصة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما أطلقت مع أيرينا منصة تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة.

وأعلنت الإمارات عن استثمار مليار دولار في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، كما انضمت إلى التعهد العالمي للميثان.