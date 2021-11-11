.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تؤكد طلب استضافتها لقمة المناخ في 2023

  • الخط
التغير المناخي

الإمارات تؤكد طلب استضافتها لقمة المناخ في 2023

قالت إنه يجب مراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع الدول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر، إن الإمارات تتطلع لتأكيد طلب استضافتها لمؤتمر قمة المناخ COP28 في عام 2023.

وأكد "الجابر" على ضرورة تبني نهج شامل في العمل المناخي ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع الدول، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع.

وزير الطاقة السعودي: من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية طاقة طاقة وزير الطاقة السعودي: من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية

ومن جانب آخر، أشار الجابر إلى أن تقديم الدول المتقدمة لـ 100 مليار دولار من أجل دعم العمل المناخي في البلدان النامية سيكون له دور كبير في الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها.

وأفاد الجابر أن الإمارات تدعو للعمل المناخي الشامل كفرصة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما أطلقت مع أيرينا منصة تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة.

وأعلنت الإمارات عن استثمار مليار دولار في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، كما انضمت إلى التعهد العالمي للميثان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل! فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
قرار حكومي يٌنهي حروب الـ قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر
قبل أن تذهب
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد