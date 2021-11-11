الصين وأميركا تتفقان على زيادة تعاونهما لكبح الانبعاثات الضارة

اتفقت الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر مصدرين لانبعاثات الكربون في العالم، على زيادة تعاونهما وتسريع العمل لكبح الانبعاثات الضارة بالمناخ.

واتفق البلدان على تسريع الجهود لخفض الانبعاثات الضارة وذلك لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ للعام 2015.

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جاءت الاجتماعات بين الجانبين على هامش محادثات المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو.

ويأتي ذلك بعد أيام من إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن اللوم على الرئيسين الصيني والروسي، لعدم حضورهما القمة بشكل شخصي، ما أدى إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات.