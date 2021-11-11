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الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لهذه الكفاءات

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لهذه الكفاءات

يشمل الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية

دبي - العربية.نت

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذا يأتي "على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية.

وذكرت الوكالة أن هذا "يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة، التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

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