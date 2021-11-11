.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوريا توقع اتفاقا مع شركات إماراتية لبناء محطة كهرباء

  • الخط
وزارة الكهرباء السورية
وزارة الكهرباء السورية
اقتصاد سوريا

سوريا توقع اتفاقا مع شركات إماراتية لبناء محطة كهرباء

المحطة ستعمل بطاقة 300 ميغاواط في منطقة وديان الربيع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن المحطة ستعمل بطاقة 300 ميغاواط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

يأتي توقيع الاتفاق بعد يومين من زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

أول زيارة من 10 سنوات.. وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في دمشق سوريا أول زيارة من 10 سنوات.. وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في دمشق

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، "إن الرئيس بشار الأسد استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أكد الأسد على "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وأشار إلى "المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشدداً على أن "الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

كانت وزارة الكهرباء في النظام السوري، قد أصدرت قبل أسبوعين قرارًا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%، بدأت بتطبيقه الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل! فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
قرار حكومي يٌنهي حروب الـ قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر
قبل أن تذهب
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد