الجزائر تفرض ضريبة القيمة المضافة على السكر

قال رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، يوم السبت، إن الجزائر ستفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 9% على السكر الأبيض والخام اعتبارا من أوائل العام المقبل للحد من الواردات والحفاظ على صحة المستهلك.

وتحاول الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، تقليص الإنفاق على واردات الأغذية وغيرها من السلع الأخرى في مسعى لخفض العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري.

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وقال بن عبد الرحمن أمام البرلمان إن الجزائر تستورد نحو مليوني طن من السكر سنويا، مما يضعها بين كبرى الدول المستوردة له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله "إن إخضاع مبيعات السكر (الأبيض والخام) للرسم على القيمة المضافة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، وإلغاء الإعفاء المعمول به حاليا، يهدف للحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد".