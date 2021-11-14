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المغرب يعزز نظام المراقبة على المنافذ.. إعادة من تثبت إصابته بكورونا

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مسافرون في مطار مراكش (رويترز)
مسافرون في مطار مراكش (رويترز)
فيروس كورونا

المغرب يعزز نظام المراقبة على المنافذ.. إعادة من تثبت إصابته بكورونا

مع تزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي

دبي - العربية.نت

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أعلنت اللجنة الحكومية المتخصصة بتتبع كوفيد-19 في المغرب، أمس السبت، أن السلطات المغربية قررت "تعزيز نظام مراقبة الولوج إلى التراب الوطني".

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي "بهدف الحفاظ على المكاسب الهامة التي حققها المغرب في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، وكذا في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

فضلا عن جواز التلقيح الإجباري واختبارات (بي سي أر) السلبية بالنسبة للأشخاص القادمين من البلدان المدرجة ضمن القائمة "باء"، سيتم عند الوصول إلى المغرب، إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد. كما سيتم نشر فرق طبية مكونة من عدة أطباء في كافة موانئ ومطارات المملكة.

وخلص البيان إلى أنه "لن يتمكن أي مسافر أتت نتيجة اختباره إيجابية عند الوصول إلى المغرب، من ولوج التراب الوطني، وسيتعين عليه العودة فورا إلى البلد الذي قدم منه مع تحمل شركة النقل الجوي أو البحري لكافة التكاليف، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في المغرب".

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