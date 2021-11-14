مصر توقف التدابير الوقائية على واردات البليت والحديد ومنتجات الألومنيوم

قررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، وقف القرارات الخاصة بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وقالت في بيان، اليوم الأحد، إن العمل بهذين القرارين يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالجريدة الرسمية.

مادة اعلانية

وذكرت الوزارة أن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت على حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.